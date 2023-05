Fastweb, 200GB in 5G gratis a soli 8 euro al mese per sempre

sponsor

Tra i provider virtuali ci sono alcuni nomi che non possono passare in secondo piano, come ad esempio quello di Fastweb. L’azienda sta dando grandi dimostrazioni di solidità, oltre che di continuità visto che non è la prima volta che promuove un’offerta così interessante per la telefonia mobile. Da diversi giorni non si discute infatti altro che della nuova Fastweb Mobile Full, opportunità incredibile che costa poco ed offre tantissimo. Tutti gli utenti che stavano cercando infatti una promozione mobile di alto livello, potranno trovarla in Fastweb, ma solo per un tempo limitato.

Fastweb è il miglior gestore virtuale in assoluto, offre il 5G gratis sulla sua offerta da 8,95€ al mese per tutti

Il periodo promozionale infatti vede questa soluzione arrivare con tutti i migliori contenuti e con alcuni vantaggi che molto probabilmente non ci saranno in futuro. La nuova offerta di Fastweb parte da minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, senza limitazioni. L’unica nota dolente è l’assenza dei tanto amati SMS, i quali in realtà non sono poi più così richiesti dal pubblico. Per quanto riguarda la rete internet, avrete il massimo: Fastweb consente infatti con questa promozione mobile di avere 200 giga. La connessione sarà disponibile con lo standard 5G, per avere la massima velocità.

Ricordiamo che il prezzo mensile di questa promozione estremamente valida è di 8,95€ per sempre. Allo stesso tempo ci sono tanti vantaggi che il gestore concede, come la possibilità di avere la spedizione della SIM gratis, un’attivazione veloce e soprattutto, all’occorrenza, anche con lo SPID.

Tornando all’attivazione, la vostra scheda potrà essere attivata nel modo più rapido possibile. Il tutto anche in piena sicurezza grazie alla vostra identità digitale (SPID) o con la carta d’identità elettronica (CIE). Nel caso in cui invece non abbiate sotto mano queste due soluzioni, potrete fare un video di riconoscimento.