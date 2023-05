sponsor

Fastweb è un’azienda che opera nel mercato delle telecomunicazioni e offre servizi dedicati alla telefonia mobile e fissa e alla connessione internet.

Fastweb è un operatore virtuale molto popolare in Italia per la qualità del suo servizio e l’ampia scelta delle sue convenienti offerte. Gli operatori virtuali sono delle aziende che non possiedono infrastrutture e reti di proprietà ma che si poggiano su altri operatori per fornire i suoi servizi. Fastweb è uno dei più importanti nel nostro paese, tanto da contare circa 3,14 milioni di clienti in tutto il territorio, poggiandosi sulla rete veloce di WindTre.

L’operatore inoltre tiene molto al futuro più eco sostenibile per il nostro ambiente e cerca di diventare Carbon Neutral entro il 2025, ponendo particolare attenzione alle risorse da utilizzare e adottando soluzioni digitali per minimizzare gli sprechi.

Fastweb: ecco le offerte da non perdere

Fastweb offre una vasta gamma di offerte per la telefonia mobile da non perdere. Si tratta di tariffe all inclusive super convenienti.

L’offerta più vantaggiosa è sicuramente Fastweb Mobile che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 100 GB in 5G a soli 7,95 euro al mese.

La promozione più venduta in assoluto è però la Fastweb Mobile Full che offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 200 GB in 5G a 8,95 euro al mese.

Infine abbiamo Fastweb Mobile Maxi che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS e 300 GB in 5G a soli 11,95 euro al mese.

Tutte le offerte in questione comprendono inoltre la spedizione gratuita della SIM nelle vostre abitazioni e i corsi della Fastweb Digital Academy.