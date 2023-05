sponsor

Un uomo che ha guadagnato oltre 200.000 euro rivendendo un servizio IPTV che consentiva alle persone di guardare contenuti televisivi premium senza abbonamento è stato incarcerato per cinque anni.

Mark Brockley, di Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra, ha guadagnato questa cifra vendendo abbonamenti che hanno consentito lo streaming illegale di contenuti ospitati da BT Sport, tra cui partite di Premier League, UEFA Champions League e UEFA Europa League, attraverso un servizio chiamato Infinity Streams.

Brockley è stato dichiarato colpevole di aver fornito articoli per uso fraudolento e di evasione fraudolenta dell’imposta sul reddito in un processo in sua assenza presso la Liverpool Crown Court dopo che non si era presentato in tribunale. È stato condannato a cinque anni di reclusione presso lo stesso tribunale il 5 maggio 2023.

Gli ufficiali della Police Intellectual Property Crime Unit (PIPCU) presso la City of London Police ritengono che Brockley si sia recato in Francia con il suo cane per evitare il processo, ma la sua attuale ubicazione è sconosciuta. Brockley sconterà la pena detentiva una volta arrestato.

“Brockley ha guadagnato decine di migliaia di sterline da un’attività illegale e ha utilizzato i soldi per finanziare il suo stile di vita“, ha commentato l’agente investigativo Geoffrey Holbrook, della Police Intellectual Property Crime Unit (PIPCU) della City of London Police. “Nonostante sia stato intervistato dagli ufficiali della PIPCU e sapendo che le sue azioni erano contro la legge, ha continuato a vendere abbonamenti IPTV e poi ha lasciato il paese nel tentativo di evitare le conseguenze delle sue azioni”.

“Ora chiediamo informazioni su dove si trovi Brockley e chiediamo a chiunque possa essere in grado di aiutare di contattare la polizia della città di Londra“.

Ecco cosa è successo dopo

PIPCU ha avviato un’indagine nel novembre 2018 dopo che BT ha riferito che un account Twitter, utilizzando l’handle @Infinity_IPTV, stava pubblicizzando la vendita di contenuti cinematografici, televisivi e sportivi premium ai suoi follower. Gli abbonati possono acquistare un abbonamento di un mese a Infinity IPTV per 15 euro.

L’unità ha identificato che Brockley aveva effettuato 5.251 vendite per un valore totale di 237.058 euro da ottobre 2014 a maggio 2019. Di queste, 1.408 vendite, per un totale di 50.479 euro, facevano un chiaro riferimento ai servizi IPTV, ma i funzionari di PIPCU ritengono che anche i restanti pagamenti erano relativi alla vendita di tali servizi

Durante il suo colloquio con la polizia, Brockley ha risposto “no comment” a tutte le domande.