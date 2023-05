WindTre si propone sempre di soddisfare le esigenze dei suoi clienti e, a tal proposito, lancia delle incredibili offerte che consentono di sfruttare ogni mese degli ottimi contenuti. In vista dell’estate il gestore potrebbe avere intenzione di rinnovare il suo listino offerte ma nell’attesa ecco quelle che sono senza alcun dubbio le migliori offerte WindTre di maggio 2023.

Offerte WindTre: le migliori opzioni di questo mese!

Al primo posto non può che esserci la straordinaria offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay. La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, che possono attivarla online o nei punti vendita abbinando ad essa anche l’acquisto di uno smartphone a rate. Il costo è di 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 minuti verso l’estero, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione. I nuovi clienti, inoltre, ricevono la possibilità di ottenere uno smartphone Motorola gratis!

Altrettanto interessanti sono le due offerte Young, la cui attivazione è riservata a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La versione Young 5G prevede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione. L’opzione Young + 5G, invece, prevede una spesa di 12,99 euro al mese e offre: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e 200 GB di traffico dati per la navigazione.

Anche questo mese WindTre non perde occasione per sferrare un colpo ai suoi rivali proponendo ai nuovi clienti delle straordinarie offerte operator attack. A ricevere la possibilità di attivare la migliore offerta del momento sono i clienti Iliad e MVNO, i quali possono ottenere la WindTre GO 150 Flash + Digital al costo di 8,99 euro al mese. L’offerta permetterà di usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione.