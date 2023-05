sponsor

È da diverso tempo che il noto produttore Nothing parla di un probabile arrivo del futuro Nothing Phone 2. L’unica cosa certa emersa finora è la presenza su questo device del potente processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8+ Gen 1. Nel corso delle ultime ore sono però emersi ulteriori dettagli riguardo alle specifiche e anche un’immagine teaser.

Nothing Phone 2, emergono in rete numerosi nuovi dettagli tecnici

Nel corso delle ultime ore il prossimo top di gamma a marchio Nothing è stato il protagonista di nuovi rumors e indiscrezioni. Come già accennato, sono infatti emersi nuovi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, sembra confermata la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1.

Oltre a questo, lo smartphone dovrebbe avere a supporto delle prestazioni diversi tagli di memoria. Nello specifico, questi dovrebbe comprendere 8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. La parte frontale dovrebbe invece essere occupata da un display con tecnologia SuperAMOLED.

Il pannello dovrebbe avere una risoluzione pari al FullHD+ con una diagonale da 6.5 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il comparto fotografico dovrebbe poi includere tre fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP stabilizzato otticamente. Dovrebbe inoltre essere presente una batteria con una capienza da 5000 mah e il sistema operativo Android 13 a bordo.

Come già detto, il nuovo Nothing Phone 2 è stato anche avvistato in una immagine teaser. Osservandola, è chiaro che l’azienda non ha intenzione di apportare molte modifiche dal punto di vista estetico rispetto al modello precedente.