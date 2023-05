Google dedica una novità davvero utile a tutti gli iscritti a Gmail. Il colosso di Mountain View si pone l’obiettivo di contrastare il phishing e offrire ai suoi utenti uno strumento utile al fine di intensificare la loro sicurezza.

A differenza di piattaforme come Instagram e Twitter che utilizzano la spunta blu per dimostrare l’ufficialità di un profilo, Google introduce il simbolo su Gmail per permettere agli utenti di riconoscere le email sicure.

Google contro il phishing: arriva la spunta blu su Gmail!

Il phishing è quel tentativo di frode online che sfrutta le email per carpire dati sensibili e denaro alle vittime. I malfattori sono soliti mascherare la loro identità utilizzando nomi di aziende affermate così da ingannare gli utenti, i quali convinti di aver ricevuto il messaggio da enti fidati incappano nella frode. Nella maggior parte dei casi, i tentativi di phishing si nascondono dietro email riguardanti il blocco improvviso della carta di credito o la necessità di aggiornare i propri dati. I truffatori allegano sempre un link sul quale l’utente è invitato a cliccare per fornire le informazioni richieste ma è necessario ricordare sempre di non inserire alcun dato sensibile.

Google potrebbe aver trovato una soluzione utile al fine di riconoscere le email attendibili e distinguerle da quelle meno sicure. Gli utenti iscritti a Gmail, infatti, potranno adesso notare la presenza di una spunta blu accanto al nome dei mittenti delle email. La presenza della spunta segnala l’attendibilità del mittente e la sua ufficialità dimostrando di conseguenza che il messaggio è sicuro.

In ogni caso ribadiamo che è fondamentale non fornire dati sensibili tramite email, SMS o chiamate. I tentativi di phishing, smishing e vishing sono all’ordine del giorno ma un semplice accorgimento può dimostrarsi efficace al fine di intensificare la sicurezza dei propri dati e del proprio conto in banca.