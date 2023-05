Xiaomi Redmi Note 11S è lo smartphone più ACQUISTATO, è al 41%

sponsor

Avete bisogno di un nuovo smartphone e siete alla ricerca di quest’ultimo tra le categorie di Amazon? Potrete trovarlo all’interno dell’area “Elettronica” e grazie al celebre marchio Xiaomi. Il suo dispositivo più interessante, o meglio il più venduto in assoluto secondo le classifiche del colosso e-commerce, è certamente il Redmi Note 11S. Tale dispositivo arriva con un corposo sconto oggi, proprio per consentire a coloro che hanno bisogno di cambiare il vecchio telefono di avere qualcosa di nettamente più performante nonostante il prezzo contenuto.

Si tratta solo di una delle tante offerte che il colosso oggi rende disponibile, visto che ce ne sono molte altre. Queste arrivano quotidianamente e sono tantissimi gli utenti che purtroppo sono soliti perdersele. Per evitare tutto questo, basta iscriversi ai nostri tre canali Telegram, i quali sono dedicati a svariate tipologie di opportunità. Qui potrete notare anche diversi codici sconto ogni giorno del tutto gratuiti. Ogni tanto arriveranno in regalo anche dei buoni Amazon. Per entrare ecco il link diretti:

Su Amazon è disponibile il nuovo Xiaomi Redmi Note 11S a prezzo super scontato, ecco il 41% di ribasso per tutti

Vi state chiedendo quali sono le caratteristiche migliori di questo dispositivo? Lo Xiaomi Redmi Note 11S mostra innanzitutto un display AMOLED da 6.43″ in Full HD+, con fotocamera da 108MP quadrupla.

Avrete grande durata della batteria grazie ai 5000 mAh disponibili e 2 anni di garanzia. Per poter acquistare ora il prodotto dovete solo aggiungerlo al carrello: lo pagherete 176€ grazie allo sconto del 41%. Il vecchio prezzo era di 299,90€.