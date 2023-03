Kia EV9 è finalmente ufficiale, e l’azienda ha deciso di diffondere, oltre alle prime immagini, anche tutti i dettagli di un SUV che segnerà un punto di svolta nel futuro dell’automotive, un modello completamente elettrico in grado di convogliare tecnologia e design avveniristico.

Progettato secondo i principi di filosofia del design “Opposites United”, EV9 reinventa il SUV con il perfetto bilanciamento di elementi naturali e di modernità. Il design offre una piacevole sensazione di sicurezza e tranquillità, con un passo di 3,10 metri e ruote da 21 (20 o 19) pollici, mantenendo comunque dimensioni importanti: 5,010 metri di lunghezza, 1,980 metri di larghezza e 1,755 metri di altezza. Il tutto è caratterizzato da fari a sviluppo verticale, con design innovativo e due gruppi compatti a forma di cubo, posti ai lati di ogni proiettore.

Il modello stupisce non solo per il design, ma anche pe il coefficiente aerodinamico di 0,28, perfetto per godere di prestazioni ottime a livello di efficienza, grazie anche al pacchetto 3D con ruote aerodinamiche e prese d’aria con un design appositamente integrato nel paraurti anteriore, riuscendo così a massimizzare le prestazioni.

Kia EV9: le altre novità

Spostandoci all’interno dell’abitacolo troviamo tante innovazioni, con una varietà inedita di configurazioni, che possono soddisfare le più svariate esigenze, disposizioni a sei o sette posti, movimentando i sedili della seconda fila (sono da quattro posti), con una prima fila votata al comfort ed il relax. Da notare la presenza della struttura optional Relaxaton, che offre la possibilità di reclinarsi completamente mentre il SUV è in sosta per la ricarica, oppure l’optional sedia girevole, per ruotare i sedili della seconda fila verso il baule, o quelli presenti nella terza fila.

Kia EV9 è un’auto completamente elettrica con batteria da 99,8kWh, la variante RWD ha un motore elettrico da 150kW (350Nm), con tempi di reazione molto elevati: 0-100 km/h in soli 9,4 secondi. Scegliendo le quattro ruote motrici si avranno due motori elettrici, per una potenza complessiva di 283kW e 600Nm, nonché un’accelerazione in 6 secondi, che può scendere a 5,3 secondi con la modalità Boost. I tempi di ricarica sono ridotti, ma anche l’autonomia è elevata, con soli 15 minuti di rifornimento a 800 volt si potranno aggiungere 239 km all’autonomia di base di circa 541km.

In ultimo paliamo della guida autonoma Highway Driving Pilot, comprensiva di quindici sensori, inclusi due lidar, che possono scansionare e rilevare oggetti a 360 gradi, raggiungendo il livello 3 della guida autonoma. Non mancano ovviamente funzionalità aggiuntive, come gli ADAS che includono il Remote Smart Parking Assist 2, ovvero la possibilità di parcheggiare in totale autonomia, anche senza che il conducente si trovi nell’abitacolo, Blind-Spot collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Intelligent Speed Limit Assist, Smart Cruise Control e molti ancora.

Kia EV9 verrà commercializzata in tutto il mondo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente.