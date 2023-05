Kena Mobile distrugge Vodafone, 6 euro al mese per 130GB

Le nuove offerte di Kena Mobile hanno una soluzione in particolare che sta rubando utenti alla concorrenza in maniera molto facile

Passando direttamente ad un gestore virtuale come in questo caso Kena Mobile, gli utenti potranno beneficiare di una delle migliori offerte mobili del mercato. E’ questo attualmente il segreto nel mondo della telefonia per poter avere il meglio non spendendo assolutamente cifre esorbitanti.

Kena Mobille, la promo che non ti aspetti: bastano solo 6,99€ al mese per avere 130GB e minuti senza limiti

La nuova STAR è ciò che serve per risparmiare avendo però tutto dalla propria parte. Ecco infatti, per un prezzo mensile di soli 6,99€, una proposta con minuti senza limiti e 500 messaggi verso tutti i gestori. Il pezzo forte però sta nella connessione ad internet, garantita dalla presenza di 130 giga.

C’è poi anche una promozione all’interno dell’offerta stessa: gli utenti potranno avere un regalo molto gradito attivando il servizio di ricarica automatica. In questo modo sarà infatti possibile avere 50 giga in più sulla propria offerta mobile, i quali serviranno ad aumentare le possibilità di navigazione in rete.

Bisogna ricordare che per quanto riguarda la rete 4G, la velocità massima è di 60 Mbps, mentre il costo di attivazione dell’offerta è pari a 4,99€. In merito all’attivazione della scheda e alla sua consegna a casa, non ci saranno costi da sostenere. Questa la lista dei gestori di cui dovete essere in possesso per sottoscrivere la Star:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.