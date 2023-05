Kena Mobile da sogno, offerta da 130 giga a soli 6 euro

Una delle migliori offerte mobile del momento è stata lanciata indubbiamente da Kena mobile, un operatore virtuale, che opera sotto la rete telefonica di TIM, che vuole riuscire a ritagliarsi il proprio spazio, mettendo a disposizione una promo low cost in versione operator attack.

Quest’ultima denominazione ha un significato specifico, l’attivazione è possibile solamente da parte degli utenti che si ritrovano in determinate condizioni, o meglio sono in uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori virtuali in Italia, pronti a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono. Inizialmente viene richiesto il pagamento di un piccolo contributo di soli 4,99 euro, mentre la SIM è da ritenersi completamente gratuita.

Kena Mobile, quale è la promozione da battere

Gli utenti che al giorno d’oggi vogliono abbracciare il mondo di Kena mobile, possono comunque attivare una super offerta al cui interno si trovano ben 130 giga di traffico dati al mese, affiancati da 500 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque. Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo finale di vendita, corrispondente per l’esattezza a soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, con pagamento tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Gli utenti interessati, ad ogni modo, potrebbero anche optare per il pagamento tramite ricarica automatica, senza comunque apportare modifiche ai contenuti effettivamente fruibili. In parallelo, ricordiamo che la massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile è limitata.