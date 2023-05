Illusione OTTICA con 2 immagini, quella che vedete racconta di voi

Oggi si parla di una nuova illusione ottica, un’immagine strana da analizzare attentamente. All’interno di questa nuova grafica potrete avere la possibilità di notare due figure in particolare, ovvero un sassofonista colorato in argento o un volto colorato in oro. Chiaramente in base alla figura che riuscirete a scorgere per prima all’interno dell’illusione ottica in questione, ci sarà una disamina da fare in merito a quella che è la vostra personalità più pura.

Se siete tra quelli che hanno notato come prima figura quella del sassofonista, siete persone con una personalità ben delineata. Il vostro comportamento è infatti estremamente piacevole ed estroverso. Siete tra coloro che amano organizzare i fine settimana e il tempo libero con attività in cui si può socializzare con altre persone o se ne conoscono di nuove. Non siete soliti faticare per trovare dei nuovi amici e siete ciò che verrebbe definito “l’anima della festa”. Siete anche molto predisposti a dedicare del tempo a voi stessi così come a prendervi una pausa dalla vita sociale.

Nel caso in cui doveste risultare nella schiera di coloro che a primo impatto hanno trovato nell’illusione ottica il volto, la situazione è diversa. Siete persone con una calma eccezionale e non vi piace partecipare a feste rumorose o magari stare in mezzo a tante persone. Siete introversi e amate dedicare il vostro tempo solo a poche persone o ad attività ben determinate da svolgere quotidianamente.