Huawei, via all’early bird per l’arrivo in Italia del P60 Pro

Huawei P60 Pro sta ufficialmente arrivando, il 9 maggio 2023 l’azienda cinese toglierà il velo dal nuovo smartphone top di gamma, pronto a rivoluzionare ancora una volta il mercato dei cameraphone. Per festeggiare il debutto, ecco arrivare un early bird che offre una interessante selezione di coupon, ricevuti direttamente con l’acquisto del device.

Tutti gli utenti che sceglieranno di ordinare anzitempo il nuovo Huawei P60 Pro, potranno ricevere anche un coupon che gli permetterà di avere gratis le nuovissime Huawei Freebud 5, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 159 euro. Il coupon potrà essere poi riscattato entro l’8 Maggio, il giorno precedente del lancio effettivo del nuovo smartphone.

Huawei: come avere il coupon

Per ottenere il coupon è necessario seguire un iter ben preciso, dovete infatti registrarvi a questo link, e premere il pulsante “Richiedi”, in questo modo sarà possibile salvare il coupon nel vostro account. Il giorno del lancio dello smartphone dovrete acquistarlo, ed aggiungere al carrello anche le Freebuds 5, utilizzando così il coupon (da riscattare prima di completare l’acquisto). Nel momento in cui dovrete effettuare il pagamento, verificate che le cuffiette siano incluse nell’ordine.

Tutto questo è da considerarsi valido solamente per un ordine completato sullo Huawei Store, non presso altri rivenditori di elettronica. La consegna rapida è completamente gratuita, con spedizione presso il domicilio entro due giorni lavorativi dalla data di pagamento. Gli utenti che acquisteranno, potranno eventualmente decidere di pagare con Klarna, rateizzando così il totale senza interessi, oppure tramite Satispay, facilitando così ulteriormente il pagamento e l’accesso al nuovo modello dell’azienda cinese.