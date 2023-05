Fastweb Mobile, in arrivo aumenti fino a 4 euro

Il mese di maggio è incominciato non proprio nel migliore dei modi per alcuni clienti di Fastweb. In questi ultimi giorni, in particolare, alcuni clienti stanno ricevendo un SMS con cui viene comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti. E questa volta sembra che si tratta di rimodulazioni consistenti, dato che potrebbero arrivare fino a 4 euro.

Fastweb Mobile, da maggio in arrivo nuovi aumenti fino anche a 4 euro

Per questo mese, alcuni clienti del noto operatore telefonico virtuale Fastweb vedranno aumentare il costo della propria offerta mobile. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore sta inviando apposita comunicazione tramite SMS dell’arrivo di queste rimodulazioni.

Questi aumenti potrebbero arrivare a sfiorare 4 euro in più al mese sul costo del rinnovo dell’offerta. Dovrebbero essere introdotti a partire da giugno 2023. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi di alcune offerte coinvolte dagli aumenti.

• Famiglia, da 0,05 euro a 1,55 euro

• Fast Friends, da 0,05 euro a 1,55 euro

• Fastweb Mobile Light, da 2 euro a 3 euro

• Fastweb Mobile Ver2, da 1 euro a 4 euro

• Fastweb Mobile Voce, da 0,05 euro a 2 euro

• Fastweb NeXXt Mobile, da 0,05 euro a 4 euro

• Fastweb NeXXt Mobile Mini, da 0,99 euro a 4 euro

• Fastweb NeXXt Mobile Unlimited, da 1 euro a 4 euro

• JoyFull, da 0,05 euro a 3,78 euro

• Mobile 100, da 0,05 euro a 3,84 euro

• Mobile 250, da 0,26 euro a 3,77 euro

• Mobile 500, da 0,05 euro a 3,77 euro

• Mobile 700, da 1 euro a 2 euro

• Mobile Base, da 3 euro a 4 euro

• Mobile Entry, da 0,05 euro a 4 euro

• Mobile Freedom, da 0,71 euro a 3,95 euro

• Mobile Fuel, da 0,09 euro a 2,52 euro

• Mobile Voce, da 0,05 euro a 4,43 euro