Smartphone radioattivi, fate attenzioni a questi dispositivi deleteri per la salute

Gli smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana. Non possiamo fare a meno di loro. Tuttavia, ci sono alcuni modelli che dovreste evitare come la peste. Sì, avete capito bene. Sono gli smartphone radioattivi! Girate alla larga da questi modelli in quanto possono essere pericolosi per la vostra salute.

Smartphone radioattivi: ecco i peggiori in commercio

Come possiamo individuare gli smartphone radioattivi? Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi a identificare questi modelli. In primo luogo, dobbiamo sapere che ogni dispositivo emette un certo livello di radiazioni. Ma gli smartphone radioattivi ne emettono una quantità superiore rispetto ai limiti di sicurezza stabiliti. Questi dispositivi possono causare danni permanenti alla salute, come il cancro e altre malattie.

Uno di questi modelli è il Xiaomi Mi A1. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), infatti emette una radiazione di 1,75 watt al chilogrammo, il che è superiore al limite di sicurezza stabilito dall’OMS, che è di 1 watt al chilogrammo.

Il second modello in questione è il OnePlus 5T, che emette una radiazione di 1,68 watt al chilogrammo. Questa quantità è anche superiore al limite di sicurezza stabilito dall’OMS.

Infine, c’è il secondo modello dello Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 5, che emette una radiazione di 1,58 watt al chilogrammo. Anch’esso supera il limite di sicurezza stabilito dall’OMS.

In generale, ci sono alcune caratteristiche che dovete considerare prima di acquistare uno smartphone. Ad esempio, tenete conto dell’indicatore specifico per la misurazione delle radiazioni. Quindi, se avete intenzione di acquistare uno smartphone, cercate un modello che abbia un indicatore per la misurazione delle radiazioni. Inoltre, evitate di tenere lo smartphone vicino al vostro corpo per lunghi periodi di tempo anche se non è ancora stato dimostrato che le radiazioni a bassa frequenza possano danneggiare la salute.