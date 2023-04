Euronics, volantino da paura con i migliori prezzi scontati al 50%

Sconti del 50% e prezzi sempre più bassi sono disponibili in questo periodo da Euronics, gli utenti sono molto felici di avere la possibilità di approfittare di un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, anche se sarà necessario sottostare ad alcune importanti limitazioni.

La prima cosa da sapere riguarda l’acquistabilità dei prodotti solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli ordini possono essere completati solamente recandosi personalmente nel punto vendita, prestando particolare attenzione alla dislocazione territoriale. Ricordiamo, infatti, che tutti gli acquisti possono essere completati solo nei punti di appartenenza del socio indicato nell’ultima pagina.

Euronics, tutti i nuovi prodotti sono disponibili in esclusiva

Euronics è assolutamente pronta a fare faville con una delle migliori campagne promozionali del periodo, promette una lunghissima serie di sconti a tutti, con acquisti effettuabili dagli utenti entro e non oltre il 10 maggio nei negozi di proprietà del socio Dimo. Avvicinarsi ai prezzi bassi è molto semplice ed alla portata di tutti, la prima cosa da sapere riguarda la numerosa presenza di tanti prodotti di fascia alta, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Il migliore è senza dubbio l’eccellente Apple iPhone 14 Pro Max, che può essere acquistato oggi a 1319 euro, ma non mancano anche modelli leggermente più economici, come iPhone 14 Plus, in vendita a 999 euro, oppure il corrispettivo rivale con sistema operativo Android, quale è Samsung Galaxy S23, in vendita a 899 euro. Sempre restando presso il medesimo brand, da segnalare la presenza del Galaxy S22, che può essere acquistato a 599 euro.