Truffe, il vostro conto corrente è a rischio, fate attenzione

Il vostro conto corrente potrebbe trovarsi in serio pericolo, le nuove truffe legate alle banche, e non solo, possono essere assolutamente dannose per i risparmi dei tantissimi consumatori che si potrebbero ritrovare da un giorno con l’altro letteralmente con le spalle al muro.

Le truffe sono sempre più frequenti, nonostante la rete sia a tutti gli effetti un mondo bellissimo, allo stesso tempo nasconde una lunga serie di insidie che gli utenti devono assolutamente conoscere, per evitare di incappare in difficoltà o problematiche di vario genere. Il raggiro più comune è legato al meccanismo chiamato phishing, un qualcosa che colpisce tutti gli istituti di credito, indipendentemente dal loro livello di sicurezza.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, le potete trovare in esclusiva collegandovi al canale Telegram dedicato.

Truffe, attenzione alle email

Il fenomeno del phishing vive e circola in rete sin dalla nascita del web, nonostante tutto ancora oggi riesce a mietere tantissime vittime, rubando denaro con cadenza quotidiana. Dovete sapere infatti che nessun istituto di credito, o meglio chiamata banca, invia email o messaggi di testo (SMS) con link interni da premere per collegarsi al proprio account o conto corrente. Nonostante questi possano essere molto simili alle comunicazioni originali, sappiate che se doveste riceverli, si tratterà a tutti gli effetti di una truffa completa.

L’unica cosa da fare è cancellare immediatamente il messaggio, senza dargli seguito, e non premere assolutamente il link interno; il motivo è semplice, seguendo le indicazioni che trovereste nel testo, andreste a collegarvi ad un sito gestito dai malviventi, i quali avrebbero libero accesso a tutte le informazioni che andrete ad inserire al suo interno.