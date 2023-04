Confronto tra chatGPT e Bard, ecco i primi test cosa dicono

Nel 2022 abbiamo assistito all’improvvisa ascesa di ChatGPT di OpenAI, introdotto a novembre, seguito da Bing Chat a febbraio e Bard di Google a marzo.

Per questo motivo, data la grande concorrenza che si sta ampliando in questi mesi, è giusto voler determinare quale AI regna supremo nell’arena dei chatbot. Poiché Bing Chat utilizza una tecnologia GPT-4 simile a quella dell’ultimo modello ChatGPT, abbiamo deciso di concentrarci su due titani della tecnologia: OpenAI e Google.

Come prima differenza, è stato chiesto a ChatGPT e Bard di scrivere alcune battute.

Delle cinque battute generate da Bard, sono state trovate tre copiate alla lettera su Internet utilizzando una ricerca su Google.

Le battute invece di ChatGPT-4 erano al 100% non originali, tutte prese completamente da altre fonti, ma sono state fornite in modo accurato. Anche Bard ha tentato di creare battute originali (seguendo le istruzioni che gli sono state date), anche se alcune hanno fallito orribilmente in modo imbarazzante.

Vincitore: Bard

Sono diversi, ma ottimi entrambi

Un modo per testare un moderno chatbot di intelligenza artificiale è chiedergli di assumere il ruolo di persone che discutono di un argomento. In questo caso, è stato fornito a Bard e ChatGPT-4 uno degli argomenti più cruciali dei nostri tempi: PowerPC contro Intel.

Innanzitutto, considereremo la risposta di Bard. Le cinque righe di dialogo che ha generato non erano particolarmente profonde e non hanno nominato alcun dettaglio tecnico specifico per i chip PowerPC o Intel oltre agli insulti generici. Il che sembra molto irrealistico in un argomento che ha generato un milione di guerre di fiamme.

Al contrario, la risposta di ChatGPT-4 menziona termini utilizzati nei computer Apple Macintosh, come “architettura x86 di Intel” e “architettura basata su RISC”. Menziona persino il Pentium III, che è un grande processore a cavallo del 2000. Nel complesso, l’argomentazione è molto più dettagliata dell’output di Bard e, forse in modo più accurato, la conversazione non giunge a una conclusione, accennando alla battaglia senza fine che è probabilmente imperversa ancora in alcuni ambienti di Internet.

Vincitore: ChatGPT-4