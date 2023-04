Sony Xperia 1 V, nuovo smartphone in arrivo l’11 maggio

A quanto pare il colosso giapponese Sony ha ultimato la preparazione di un nuovo smartphone appartenente alla serie Xperia. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha rivelato che il prossimo 11 maggio 2023 annuncerà ufficialmente il nuovo Sony Xperia 1 V. Tutti coloro che vorranno seguite l’evento di presentazione, potranno farlo dalla diretta trasmessa sul canale YouTube ufficiale di Sony.

Sony annuncerà il nuovo Sony Xperia 1 V il prossimo 11 maggio 2023

La nota azienda giapponese Sony non è impegnata soltanto nel settore del gaming. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda si sta preparando per togliere i veli su un nuovo smartphone. Si tratta del prossimo Sony Xperia 1 V e sarà annunciato ufficialmente dall’azienda durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 11 maggio 2023.

Nel corso degli ultimi mesi erano già emersi in rete diversi rumors, ma ora l’azienda giapponese Sony sembra finalmente pronta a svelare questo nuovo device. Almeno dal punto di vista estetico, non ci si aspetta grandi cambiamenti rispetto ai precedenti modelli di questa serie.

Lo smartphone dovrebbe infatti avere il solito form factor più allungato. Sul retro, in particolare, dovremmo trovare tre sensori fotografici. Dovrebbero esserci un sensore principale da 12 MP, un sensore periscopico da 12 MP e un sensore grandangolare da 48 MP. Dal punto di vista prestazionale, invece, non dovrebbero esserci rinunce. L’azienda sembra infatti che adotterà il potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 2.

Ci aspettiamo poi altre caratteristiche tecniche di un certo spessore, come ad esempio il supporto ad una ricarica molto rapida e un display eccezionale. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale del nuovo Sony Xperia 1 V.