Una brutta notizia ha spaventato miliardi di persone quando hanno scoperto che il 18 aprile 2023 un asteroide ha sfiorato la Terra di ben 143.839 km.

Gli asteroidi sono dei piccoli corpi celesti con una composizione molto simile a quella dei pianeti (motivo per cui vengono anche chiamati pianetini) e con il diametro solitamente inferiore al chilometro (ne possono esistere però di più grandi).

Socialmente, anche a causa di numerosi film che trattano l’argomento, si nutre una grande paura per gli asteroidi poiché gli si associa all’apocalisse e alla fine del mondo.

In realtà le probabilità che un asteroide impatti la terra in modo da causare conseguenze irreparabili sono molto basse e se ciò dovesse accadere la NASA sarebbe in grado di prevederlo con una decina di anni di anticipo.

Quali sono gli asteroidi più pericolosi per il nostro pianeta?

Nel corso degli anni ci sono stati degli asteroidi potenzialmente pericolosi che sono passati veramente vicino al nostro pianeta. In questo articolo andremo a vedere di quali si tratta: