Instagram, la piattaforma diventa irriconoscibile con le nuove funzioni

I social network si evolvono costantemente e, talvolta, è difficile rimanere aggiornati sulle nuove funzionalità. Ad esempio, Instagram ha recentemente aggiornato le biografie utente, aumentando il numero di link che possono contenere. Oggi vi presentiamo tre funzioni innovative che potrebbero cambiare per sempre l’approccio alla piattaforma.

Instagram: i tre trucchetti che ti cambieranno l’esperienza

Innanzitutto, se avete più account, saprete che è possibile gestirli tutti da un solo dispositivo. Questo è estremamente utile per i social media manager, per chi desidera gestire sia il profilo personale che quello di un progetto professionale, o per chi ama i profili “meme”. Per aggiungere un altro account, basta andare al vostro profilo, toccare il nome utente e selezionare “aggiungi account”. Così potrete passare facilmente da un profilo all’altro.

La seconda funzione interessante è quella che vi permette di “sfidare” l’algoritmo, attivando le notifiche per i vostri account preferiti. In questo modo, non perderete mai un loro post, proprio come su YouTube. Per farlo, visitate l’account desiderato, seguitelo e toccate l’icona della campanella in alto a destra. Riceverete una notifica ogni volta che il profilo condividerà un contenuto e potrete scegliere di attivare le notifiche solo per specifici tipi di post, come Reel, video, live o storie.

Infine, la terza funzione è ideale per chi desidera limitare il tempo trascorso su Instagram. Per monitorare il vostro utilizzo, andate al vostro profilo, toccate le tre linee nell’angolo in alto a destra e selezionate “Le tue attività”. Poi, cliccate su “Tempo di Utilizzo” per visualizzare un grafico che mostra quanto tempo avete passato sulla piattaforma negli ultimi sette giorni. In questo sottomenu, potrete impostare notifiche per le pause e limiti di utilizzo per l’app, per evitare di trascorrervi troppo tempo.