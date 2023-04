CoopVoce STRATOSFERICA, l'offera nuova costa solo 3€ al mese

CoopVoce comprende le necessità degli utenti e lancia due offerte incredibili: ecco le EVO che partono da 3,90€ al mese

Ogni gestore riesce ad influire in maniera positiva nel momento in cui sceglie di lanciare offerte nuove dai prezzi bassi. Tale facoltà sta riguardando nell’ultimo periodo soprattutto i provider virtuali, i quali possono mettere a disposizione del pubblico soluzioni estremamente difficili da rifiutare. I prezzi bassi sono solo una variabile delle offerte in questione, visto che ci sono anche tanti contenuti e diversi vantaggi. A primeggiare soprattutto tra questi gestori è CoopVoce con le sue offerte che ormai non hanno più bisogno di presentazioni.

Le promozioni della gamma EVO parlano infatti con i contenuti che offrono e con i loro costi mensili che risultano tra i più bassi. CoopVoce ne mette a disposizione diverse ma quelle che stanno attirando molto di più l’attenzione del pubblico sono in realtà due in particolare.

La prima è la EVO 150, offerta che al suo interno vanta i migliori contenuti che il provider potesse lanciare. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e all’estero, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga per navigare in internet. Il prezzo è di 8,90€ al mese per sempre.

La grande sorpresa è quella rappresentata dalla nuova promozione che prende il nome di EVO Essential. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider, 1000 messaggi versa tutti e, cosa inedita, 3 giga per navigare sul web ogni mese. Il prezzo è di soli 3,90€ e dura per sempre.