Kena Mobile, bastano meno di 7 euro al mese per aderire alla conveniente promo

La promo di Kena Mobile è una delle offerte più allettanti e convenienti sul mercato, sia per il prezzo estremamente accessibile, sia per i servizi inclusi. Ecco come attivarla online per meno di 7 euro al mese.

Kena Mobile: promo 130 GB al mese per soli 6,99€

Questa offerta dal marchio secondario di TIM, propone ben 130 GB di traffico internet LTE sulla rete Telecom Italia, con velocità massime di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Inoltre, include minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta, e 500 SMS verso tutti i carrier mobili italiani in cambio di 6,99 euro al mese.

La promozione è disponibile online sia per chi desidera un nuovo numero, sia per chi vuole effettuare un passaggio da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, e molti altri operatori. Inclusi nel costo mensile della promo, si trovano anche 7 GB di traffico dati utilizzabili in roaming senza costi aggiuntivi. Detto questo, è giunto il momento di conoscere i costi. La tariffa low-cost prevede un contributo iniziale di 4,99 euro per l’attivazione, mentre la spedizione e il costo della SIM sono completamente gratuiti.

