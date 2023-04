Carburanti, i prezzi continuano inaspettatamente a scendere

I ribassi continuano a interessare la rete dei carburanti. A seguito delle quotazioni internazionali in calo dei prodotti petroliferi, oggi si registrano nuovi tagli sui prezzi raccomandati di benzina e diesel. Tra le compagnie che hanno ridotto i costi ci sono Eni, Tamoil e Q8.

Carburanti: di quanto sono calati i prezzi?

Nello specifico, Eni ha abbassato i prezzi di 1 centesimo per la benzina e 2 centesimi per il diesel, così come Tamoil. Q8, invece, ha ridotto di 1 centesimo sia i prezzi della benzina che del diesel. Questi aggiustamenti portano ad una diminuzione delle medie dei prezzi praticati, soprattutto per quanto riguarda il diesel.

Analizzando i dati forniti dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit e elaborati da Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina in modalità self-service è di 1,888 euro/litro, con i diversi marchi che oscillano tra 1,876 e 1,894 euro/litro (no logo 1,888). Il prezzo medio del diesel self è 1,762 euro/litro, con prezzi compresi tra 1,743 e 1,767 euro/litro (no logo 1,759).

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio della benzina è 2,026 euro/litro, con gli impianti colorati che hanno prezzi tra 1,962 e 2,096 euro/litro (no logo 1,941). La media del diesel servito è 1,905 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,836 e 1,971 euro/litro (no logo 1,814).

I costi del Gpl invece variano tra 0,775 e 0,798 euro/litro (no logo 0,766). Infine, il metano mostra prezzi medi tra 1,613 e 1,688 euro/kg (no logo 1,676).

Come avete potuto notare, i prezzi medi praticati mostrano un leggero calo, in particolare sul diesel. Questa situazione riflette le recenti diminuzioni delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi.