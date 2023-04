L’estate si avvicina e con essa anche il tipico Galaxy Unpacked dedicato annualmente alle nuove generazioni di smartphone pieghevoli Samsung. Quest’anno il colosso potrebbe anticipare i tempi e rilasciare i suoi dispositivi nel mese di luglio ma la notizia non è ancora certa. Qualunque sia il periodo scelto da Samsung per procedere con il lancio ufficiale dei suoi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 di certo nella stessa occasione avremo modo di conoscere anche i nuovi Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. I due dispositivi saranno sicuramente apprezzati da tutti gli utenti per via di alcuni accorgimenti che potrebbero essere introdotti dal colosso.

Samsung Galaxy Watch 6: ecco alcuni degli aggiornamenti previsti!

Rispetto al Samsung Galaxy Watch 5, gli smartwatch di nuova generazione monteranno un chip ancora più veloce. Stando a quanto riferito dal portale sammobile.com, Samsung opterà per un chip Exynos W980 che garantirà una velocità maggiore del 10%.

Un’altra fonte ritenuta particolarmente affidabile si è soffermata proprio negli ultimi giorni su alcuni aggiornamenti che riguarderanno soprattutto l’aspetto estetico del dispositivo. Secondo Ice Universe, infatti, il Samsung Galaxy Watch 6 avrà un display con cornici più sottili. Dunque, la versione con cassa da 40 mm avrà un display da 1,31 pollici mentre l’opzione con cassa da 44 mm avrà un display da 1,47 pollici.

Il leaker pur non entrando nel dettaglio ha fatto poi riferimento anche a un’altra novità: il ritorno della ghiera rotante. A riguardo non possediamo particolari informazioni ma Samsung potrebbe aver deciso di accontentare il suo pubblico abbandonando la soluzione realizzata lo scorso anno.