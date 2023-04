Le illusioni ottiche sono delle immagini ambigue che sono in grado di ingannare il nostro apparato visivo e il nostro cervello facendoci percepire delle cose in modo diverso rispetto a come appaiono nella realtà grazie a giochetti di forme, dimensioni e prospettiva.

Nel corso degli anni, soprattutto con l’avvento di internet e dei social, è sempre più comune imbattersi sul web in divertenti illusioni ottiche pensate come degli enigmi e rompicapi di risolvere per passare del tempo.

Questi enigmi estremamente semplici possono in realtà rivelarsi delle sfide insidiose e occupare gli utenti appassionati per più tempo del previsto. In questo articolo proporremo uno dei rompicapi più divertenti degli ultimi tempi.

Riesci a trovare il serpente nascosto tra le giraffe?

Questo divertente enigma è stato condiviso recentemente da Jagran Josh e Playbuzz e ha fatto il giro del web mettendo in difficoltà diversi utenti.

Il rompicapo dovrebbe apparentemente essere risolvibile nel giro di pochissimi secondi grazie alla sua semplicità. L’immagine rappresenta una serie di inconfondibili giraffe dal collo lungo che si aggirano nel bel mezzo di una foresta.

La sfida consiste nel riuscire a trovare, in tempi davvero brevissimi, il serpente che si nasconde in mezzo alle giraffe, riuscendo a mimetizzarsi perfettamente tra di loro.

E tu? Sei in grado di trovare il serpente nascosto in mezzo alle giraffe in soli 5 secondi e vincere questa sfida che sta mettendo in difficoltà numerosi utenti sul web?

Per tutti colore che sono in difficoltà e non riescono a trovare il serpente facciamo notare che l’animale si trova al centro della parte destra dell’immagine e si distingue grazie alle narici e alla lingua.