Al giorno d’oggi gli smartphone sono dotati di un comparto fotografico a dir poco eccezionale, i piccoli device contano dei sensori senza dubbio di prestazioni davvero elevate che ogni anno vanno incontro ad un’evoluzione costante che ne aumenta risoluzione e qualità, progresso che nel tempo ha consentito di scattare foto quasi indistinguibili da quelle scattate con una macchina fotografica.

Ovviamente se si parla di street photography gli smartphone non hanno nessun problema, però con l’astrofotografia si è sempre trovato qualche limite difficile da superare, soprattutto quando si parla di fotografare la Via Lattea, ciò non toglie che adesso però non è poi così difficile da immortalare se si conosce quello che bisogna fare, vediamo un po’ insieme

Tempi, ISO e messa a fuoco

Sostanzialmente a fare la differenza nella fotografia alla Via Lattea ci sono pochi ma essenziali elementi, vediamo quali: