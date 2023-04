I rappresentanti dell’azienda “Ikea” hanno annunciato che stanno ritirando urgentemente dal mercato il giocattolo per bambini “Blavingad” a causa del rischio di soffocamento.

Hanno esortato tutti i clienti che possiedono questo prodotto a smettere di usarlo e chiamare l’azienda per un rimborso completo. La pratica di notificare al pubblico il ritiro o il richiamo dei prodotti è stata per lo più introdotta nel mercato da aziende estere, perché nei paesi di provenienza è una cosa scontata e fa parte del business responsabile. Riunite attorno al “RAPEX” o al sistema europeo di allarme rapido per i prodotti non sicuri, le aziende che operano nell’Unione Europea in questo modo sono esposte al pubblico e al monitoraggio dei consumatori. In ogni momento, attraverso questo sistema, ogni cliente ha la possibilità di verificare se e perché un prodotto è stato ritirato dal mercato.

Nonostante il richiamo di un prodotto sia una situazione che ogni azienda teme, perché oltre a ingenti danni materiali, comporta la possibilità di danneggiare lo status del marchio, questo sistema è stato pensato a scopo precauzionale e per preoccupazione dei potenziali clienti.

Maja Anokić, presidente del Consumer Center of Serbia, racconta a “Politika” che le aziende straniere hanno per lo più portato richiami nel nostro mercato, mentre non accade così spesso nel mercato interno.

Dato che non abbiamo molte applicazioni su “Nepro”, questo mi dice che molte aziende continuano a spingere i problemi con prodotti non sicuri sotto il tappeto. I dati pubblicati in questo sistema sono validi, ma dovrebbe esserci una maggiore collaborazione tra “Rapex” e “Nepra” per sapere quali prodotti sono presenti nell’elenco dei prodotti non sicuri e vengono venduti qui.

Una questione di completezza

Ad esempio, recentemente è stato ritirato dal mercato dell’UE un modello di lettino per bambini, che è ancora venduto in Serbia, anche nei grandi magazzini. Le organizzazioni dei consumatori che indagano su questo caso hanno appreso i dettagli da un cliente che, controllando la qualità del prodotto che voleva acquistare, ha trovato queste informazioni su “Rapex”.

Ciò significa che gli acquirenti che vogliono essere informati dovrebbero anche seguire il sistema europeo di allerta sui prodotti non sicuri, perché in questo modo potrebbero ottenere il diritto di scegliere ed essere pienamente informati se i beni che vogliono acquistare sono sicuri, dice Anokić.

In pratica, spesso sorge il dilemma se il richiamo del prodotto sia lo stesso del ritiro. C’è una differenza ed è anche definita nelle normative europee, ma il significato di questi termini è interpretato in modo diverso nei diversi paesi. Secondo le normative europee, un richiamo è una misura che rimuove completamente un prodotto non sicuro che era disponibile per i consumatori.