Anche Ikea è ufficialmente nel vortice dei prodotti ritirati. Oggi non andremo a parlare di prodotti alimentari, bensì di oggetti utili per la casa. In questo caso, l’azienda svedese ha dovuto ritirare d’urgenza dai suoi punti vendita la caffettiera METALLISK 0,4 l con valvola di sicurezza in acciaio inossidabile per via di un rischio scoppio durante l’utilizzo.

Ikea: la caffettiera rischia di scoppiare, attenzione se avete questo codice di produzione

Se avete in casa questa caffettiera, fate assolutamente attenzione. Andate a controllare il prima possibile di codici di produzione e osservate bene se ci sono i numeri riportati qui sotto:

tra 2040 e 2204 (AASS) – (data di produzione tra ottobre 2020 e gennaio 2022);

L’allerta è stata lanciata dalla stessa Ikea che sul suo sito specifica che:

“Il rischio è aumentato in seguito alla modifica del materiale e del processo di produzione della valvola di sicurezza. Pertanto, solo i prodotti con la valvola di sicurezza in acciaio inossidabile (di colore argento/grigio) sono interessati dal richiamo. Il presente richiamo non riguarda invece le altre unità”.

Rimborso immediato per chi la possiede

Ikea ha anche invitato tutte le persone che possiedono questa caffettiera a contattare quanto prima il punto vendita del marchio più vicino e raggiungerlo per ottenere un rimborso immediato. Non sarà necessario presentare lo scontrino fiscale.

Per altre informazioni al riguardo, è possibile parlare con il Servizio Clienti di Ikea chiamando il numero verde 800 924646. Per concludere, segnaliamo che l’azienda svedese ha già richiamato in precedenza un altro prodotto, ossia la confettura di fragole bio SYLT JORDGUBB da 400 g.