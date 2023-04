L’operatore telefonico WindTre propone molto spesso svariate promozioni per i suoi attuali clienti. Ora, però, l’operatore ha deciso di dedicarsi ad alcuni suoi ex clienti proponendo qualcosa di davvero unico e irripetibile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo tramite una muova campagna SMS l’attivazione di WindTre GO 150 Top+. Si tratta di un’offerta davvero favolosa dal basso costo e con tanti giga per navigare.

WindTre, per gli ex clienti arriva un’offerta imperdibile con 150 GB

Per alcuni fortunati ex clienti del noto operatore telefonico arancione sarà possibile attivare un’offerta davvero sensazionale. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha avviato una nuova campagna SMS con cui sta invitando alcuni ex clienti selezionati ad attivare l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 Top+.

Si tratta di un’offerta mobile davvero unica e sensazionale. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso pari ad appena 5,99 euro. Nonostante questo, l’offerta in questione arriva a proporre addirittura 150 GB di traffico dati sfruttabili per navigare con una connettività massima pari al 4G.

Oltre a questo, l’offerta include ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti potranno pagare il costo per il rinnovo mensile tramite addebito su credito residuo. In questo caso, l’operatore offre gratuitamente sia il costo di attivazione dell’offerta sia il costo della scheda sim. Ecco qui di seguito l’esempio dell’SMS inviato in queste ore dall’operatore.

“Torna in WINDTRE! 150GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il XX/XX. Costi e privacy su windtre.it/go150toplus.”