La nuova serie top di gamma di Samsung Galaxy S23 e i nuovi iPhone 14 sono gli smartphone dell’ultimo momento e sono davvero ricercati dagli utenti. Questi dispositivi costano però una bella somma e per questo motivo vari operatori telefonici hanno deciso di permettere il loro acquisto a rate. Con il noto operatore telefonico WindTre, in particolare, sarà possibile acquistare questi nuovi smartphone ad un ottimo prezzo.

Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 ora acquistabili ad un ottimo prezzo con WindTre

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre sta proponendo l’acquisto dei nuovi smartphone top di gamma di casa Apple e Samsung ad un prezzo davvero eccezionale. In particolare, utilizzando il servizio Reload exChanged, gli utenti potranno portarsi a casa questi dispositivi con uno sconto davvero notevole.

Questo servizio permette infatti di ottenere uno sconto fino a 800 euro per il vecchio smartphone. Di conseguenza, come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ora i nuovi smartphone della serie top di gamma Samsung Galaxy S23 saranno acquistabili con rate più basse a partire da 16,99 euro al mese per un totale di 30 mesi.

Prima di questo sconto, invece, questi smartphone erano acquistabili con rate più alte da 19,99 euro al mese. Oltre a questi, sarà possibile acquistare a prezzo scontato anche i nuovi iPhone 14. Anche in questo caso, le rate partiranno da 16,99 euro al mese sempre per 30 mesi.

Per gli smartphone di casa Apple sarà comunque possibile usufruire di questo sconto abbinandolo all’attivazione di alcune offerte di rete mobile, come ad esempio le offerte mobile denominate Di Più Full 5G e Protect 5G.