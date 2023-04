Una nuova illusione ottica letteralmente da non credere sta dividendo il web, un’immagine molto semplice a prima vista, ma che alle spalle nasconde un qualcosa di inedito che vi farà letteralmente strabuzzare gli occhi, perchè, ve lo diciamo subito, non ritrae un pappagallo.

A differenza delle solite illusioni ottiche, create ad esempio da studiosi e psicologi per cercare di giustificare il funzionamento del nostro intelletto, o della percezione visiva del corpo umano, la soluzione corrente è stata realizzata appositamente per ingannare l’utente finale. A prima vista sembrerebbe ritrarre perfettamente un uccello, ma sappiate che non è vero.

Illusione ottica, il pappagallo che non esiste

La motivazione che si nasconde alle spalle di questa illusione ottica molto diffusa sul web prende il nome di pareidolia, in altre parole una illusione subcosciente, ovvero il nostro cervello si lascia ingannare dal colore, dalla luce e dall’ambiente che circonda la scena, andando ad immaginare quale possa essere il soggetto ripreso.

Non possiamo farci davvero nulla, sono veri e propri fattori fisiologici che spingono gli occhi ed il cervello ad interpretare in un certo modo gli input ricevuti, e che sono indipendenti dalla nostra scelta o da quello che potrebbe essere l’allenamento visivo intercorso negli anni

L’immagine che vi abbiamo inserito nell’articolo rappresenta il più fulgido esempio di quanto il nostro cervello possa essere facilmente ingannato, nonostante tutte le dovute precauzioni ed attenzioni che possiamo porre nell’approccio finale.