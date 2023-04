WhatsApp ha finalmente deciso di introdurre una funzione che permetterà agli utenti Android di aggiungere una descrizione a immagini, video, GIF e documenti inoltrati.

La funzione è attualmente in fase di lancio per selezionare i beta tester grazie alla versione beta per Android 2.23.8.22. Ricordiamo che l’app aveva precedentemente introdotto una funzionalità che consentiva alle persone di inoltrare file multimediali con didascalie predefinite. Tuttavia, ora gli utenti possono aggiungere una descrizione personalizzata sostituendo la didascalia esistente.

La nuova funzionalità consente alle persone di fornire più contesto ai media inoltrati. In particolare, la descrizione verrà inviata come messaggio separato. Eviterà interpretazioni errate, dato che fino ad oggi consentiva agli utenti solo di mantenere/rimuovere la didascalia predefinita per l’inoltro di media/documenti.

Ecco come funziona

Quando si seleziona un contatto per inoltrare i media, in basso verrà visualizzata una casella con un campo di immissione dove andrà posizionata la didascalia di testo. L’aggiunta di un messaggio autoesplicativo ai media inoltrati attenuerà le interpretazioni errate e migliorerà la comprensione del contenuto dei media tra i destinatari.

Attualmente, solo un piccolo numero di beta tester ha accesso alla funzione. Va notato che alcuni utenti potrebbero riscontrare problemi nella visualizzazione degli stati dei video e nel download dei video dopo l’installazione di questo aggiornamento. L’update inoltre avrà un numero di build 2.23.8.24 e consentirà agli utenti di visualizzare/scaricare finalmente di nuovo i video.

La patch è stata rilasciata per la versione beta aziendale, la stessa correzione dovrebbe essere resa disponibile per la normale app nei prossimi giorni con lo stesso numero di build.