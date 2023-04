Whatsapp, le didascalie non accompagneranno più i contenuti multimediali

Nella recente versione beta 2.23.8.22 di WhatsApp per Android è stata individuata una nuova funzionalità, non ancora confermata per la versione definitiva, sulla quale gli sviluppatori stanno lavorando. La novità riguarda la modifica delle didascalie che accompagnano la condivisione di contenuti multimediali all’interno del servizio di messaggistica, sostituendole con una versione estesa e indipendente.

Whatsapp: le novità in arrivo sulla piattaforma

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno ma sembra avere tutti i presupposti per essere ottima. È stato da poco condiviso uno screenshot che mostra come WhatsApp intenda sostituire la classica didascalia per immagini, video, GIF e documenti con un messaggio d’accompagnamento separato. L’obiettivo di questa modifica è di migliorare la comprensione del testo associato ai contenuti condivisi.

Ad ogni modo, gli utenti beta su Android che condivideranno contenuti utilizzando questa nuova funzionalità potranno riscontrare problemi di visualizzazione, come difficoltà nel download di immagini e video. Per risolvere tali disguidi, sarà necessario attendere la distribuzione di una versione successiva oppure tornare alla versione stabile dell’applicazione. Inoltre, sempre in relazione ai contenuti multimediali, è emerso che WhatsApp stia lavorando all’introduzione di messaggi video diretti. Questa funzionalità è stata notata nella versione per iOS, ma per ulteriori informazioni tornate a trovarci.

In sintesi, WhatsApp sta testando nuove funzionalità nelle sue versioni beta, tra cui la modifica delle didascalie per la condivisione di contenuti multimediali e l’invio di messaggi video diretti. Non è ancora chiaro se queste novità saranno implementate nella versione definitiva dell’app, ma è evidente che gli sviluppatori stanno lavorando per migliorare l’esperienza utente sulla piattaforma.