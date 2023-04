A partire dallo scorso 14 aprile 2023 l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova campagna dedicata ai propri già clienti Mobile. In particolare offre loro l’attivazione dell’offerta in Fibra ad un prezzo scontato.

Per la precisione, per l’offerta convergente Internet Unlimited Infinito Insieme, ad alcuni clienti di rete mobile Vodafone può essere proposto nuovamente un prezzo minimo di 20,90 euro al mese, mentre per la versione Giga Family ritorna il prezzo minimo di 19,90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Fibra ad un prezzo scontato per i già clienti mobile

Questa offerta convergente fa parte del catalogo ad personam della gamma Vodafone Internet Unlimited, con cui si può anche creare il proprio Family Plan a un prezzo inferiore rispetto all’offerta per nuovi clienti. I i clienti selezionati per l’offerta, visitando il sito dell’operatore tramite rete mobile Vodafone, potrebbero in alcuni casi essere reindirizzati alla pagina dell’offerta personalizzata.

Il cliente può scegliere la versione Infinito Insieme con Giga illimitati per la SIM mobile, oppure la versione con il vecchio meccanismo di convergenza denominato Giga Family, con 50 Giga in più sulla prima SIM o 100 Giga in più se si aggiungono altre SIM, anche queste con 100 Giga aggiuntivi. Internet Unlimited Infinito Insieme veniva proposta soltanto al prezzo di 23,90 euro al mese, mentre in precedenza il prezzo minimo era di 20,90 euro al mese.

Adesso invece, a partire da oggi 14 Aprile 2023, per alcuni clienti selezionati è tornato ad essere disponibile il prezzo minimo pari a 20,90 euro al mese. Passando invece alla versione Internet Unlimited Giga Family, si segnala che anche in questo caso, sempre da oggi 14 Aprile 2023, è tornato ad essere disponibile il prezzo minimo previsto nei mesi scorsi, in questo caso pari a 19,90 euro al mese. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.