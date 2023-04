Mouse per qualsiasi PC a 8€ su Amazon, TRUST è una garanzia

Potreste aver trovato la giornata perfetta per acquistare su Amazon uno dei migliori mouse per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo.

Il dispositivo in questione cala di quasi il 50% sul costo finale, grande occasione soprattutto per coloro che stavano cercando qualcosa del genere.

Come risparmiare immediatamente

Il mouse perfetto se non volete spendere troppi soldi: su Amazon il prodotto di Trust costa addirittura 8€

Avrete sentito parlare più volte del modello Yvi+ di Trust, un mouse davvero particolare per la sua composizione ma in questo caso soprattutto per il prezzo di vendita mostrato su Amazon.

Passando ai materiali con cui è stato realizzato, questo dispositivo di puntamento vede l’83% di materiali riciclati, indipendentemente dal colore che sceglierete. Per quanto riguarda le caratteristiche strettamente tecniche, il mouse è interamente wireless ed ha una durata della batteria fino ad un anno, la quale consente di lavorare senza problemi e pensieri per tanto tempo. Inoltre il design estremamente compatto con ricevitore USB, consente di trasportarlo sempre con sé in ogni luogo e in ogni occasione. Se poi siete amanti del silenzio e della discrezione, siete in una botte di ferro: sia il pulsante sinistro che quello destro risultano silenziosi ed offrono una velocità dagli 800 ai 1600 DPI.

Per quel che concerne invece l’ergonomia, potrete avere una presa super salda grazie ai lati composti in gomma. Che siate poi destrorsi o sinistrorsi, nessun problema: il formato è ambidestro.

Approfittare oggi potrebbe essere un gran colpo: Amazon rende disponibile il mouse nella colorazione nera a soli 8,54€ grazie allo sconto del 43%. Per poterlo portare a casa evitando di pagarlo 14,99€, bisogna solo aggiungerlo adesso al carrello.