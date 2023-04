Pazzie di Aprile in casa Expert, arrivano i nuovi prodotti in promozione con tutti i migliori sconti del momento, che riescono ad indurre gli utenti all’acquisto, offrendo loro in cambio un risparmio inedito ed esclusivo. Il rapporto qualità/prezzo è indubbiamente favorevole per molti di noi.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Expert, possono essere completati solamente nei negozi fisici di proprietà della stessa azienda, ed anche online sul sito ufficiale, dove si possono trovare gli stessi identici sconti, ma con consegna a pagamento presso il vostro domicilio.

Sul canale telegram di TecnoAndroid potete avere le offerte Amazon ed anche i coupon gratis in esclusiva, scopriteli subito a questo indirizzo.

Expert, nuovi prezzi bassi a disposizione di tutti

Nuovi sconti vi attendono in tutti i punti vendita di casa Expert, con il risparmio praticamente assicurato su tutto. Fino al 26 aprile potrete decidere di recarvi in un qualsiasi negozio per poter acquistare finalmente il bellissimo Apple iPhone 14, in vendita a 999 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre per la variante che presenta 256GB di memoria interna.

Gli utenti che invece vogliono puntare dritto sul mondo Android, possono decidere comunque di acquistare l’ottimo Galaxy S22, un ex-top di gamma, che viene oggi commercializzato al prezzo di soli 599 euro, data la presenza sul mercato del nuovo modello. Non mancano, ad ogni modo, soluzioni più economiche, come Honor 70, Oppo A78, Galaxy A13, Redmi Note 11 Pro, Redmi A1, Xiaomi 12 Lite ed altri ancora.

Per vedere da vicino la campagna promozionale, scoprendola in ogni sua parte, aprite subito le pagine che trovate nell’articolo.