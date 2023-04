Tineco Floor ONE S5, lavapavimenti con autopulizia e asciugatura

Il lancio del nuovo Floor ONE S5 da parte di Tineco è arrivato soprattutto per coloro che amano fare una pulizia della loro casa in maniera attenta e approfondita. Questo è il principale motivo per cui l’azienda studia nuove tecnologia e sistemi di pulizia, i quali in questo caso stupiscono per l’avanguardia implicata al loro interno.

Tineco Floor ONE S5 include al suo interno grandi novità tra cui un nuovo sistema di autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione. L’aspirapolvere è dunque in grado di fornire opportunità in più rispetto a quanto permette la concorrenza e lo dimostra alla grande.

Tineco Floor ONE S5: l’aspirapolvere che è dotato di un nuovo sistema di autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione

Tineco Floor ONE S5 è in grado di lavare i pavimenti in maniera autonoma grazie ai suoi sistemi all’avanguardia. Ciò che contraddistingue questo nuovo dispositivo è la possibilità di ottenere risultati eccezionali. Il pubblico sarebbe di certo entusiasta di avere a che fare con un nuovo dispositivo aspirapolvere e lavapavimenti in grado di pulirsi autonomamente, ed infatti è proprio così: Tineco Floor ONE S5 è capace di pulirsi da sola.

I risultati sono sempre ottimali al fine di garantire un processo di autopulizia efficace proprio per le spazzole. Il caldo è in grado di facilitare la rimozione dei batteri, ed è proprio per questo che la temperatura aumenta grazie ad un getto di aria calda sulla spazzola inferiore ai 100 °C.

Oltre a questo processo di igienizzazione, c’è poi l’autopulizia; questa avviene con un’azione di asciugatura a centrifuga in grado di assicurare la pulizia perpetua delle spazzole, eliminando anche i residui di sporco che si vengono possibilmente a formare, oltre agli odori sgradevoli.