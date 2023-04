Tineco Floor ONE S5, l'aspirapolvere con sistema di pulizia ad acqua corrente

Il motivo principale per lo studio dei prodotti che Tineco elabora, consiste nel voler trovare una soluzione sempre più vantaggiosa per chi pulisce la propria casa in maniera approfondita. A tal proposito è fondamentale segnalare il nuovo Tineco Floor ONE S5, aspirapolvere che riesce ad unire sotto il suo nome la necessità di tantissimi utenti che si dedicano anche al lavaggio del pavimento.

Tineco Floor ONE S5: il nuovo sistema di pulizia ad acqua corrente per una casa splendente

Avere un dispositivo con delle spazzole sporche non andrebbe di certo ad assicurare una pulizia profonda del pavimento di casa, proprio come i grandi classici. Tra questi c’è il famoso “mocio“, il quale insieme ai detergenti tradizionali non non va a garantire di certo la riuscita in termini di superfici completamente pulite ed igienizzate. In quel caso infatti i residui vanno ad intrufolarsi nelle setole, per poi depositarsi di nuovo sul pavimento durante la fase di pulizia. Proprio per tale motivazione, è facile capire come solo delle spazzole pulite possano essere in grado di assicurare una totale pulizia di ogni superficie.

E’ proprio per tale motivazione che Tineco ha scelto di dotare Floor ONE S5 con un potentissimo sistema di pulizia ad acqua corrente. Il tutto funziona mediante quattro fasi sequenziali che si susseguono durante la fase di pulizia da parte dell’utente e durante il lavaggio in simultanea dei pavimenti.

In breve, l’acqua viene rilasciata direttamente sul rullo della spazzola, il quale a sua volta terrà il numero di giri al minuto elevato al massimo. A quel punto l’acqua verrà rilasciata dalla spazzola durante il movimento, con l’acqua sporca che infine verrà aspirata da un serbatoio separato. Tutto è semplice, intuitivo e affidabile.