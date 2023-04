Una delle migliori offerte di casa TIM viene scontata al pubblico italiano ad un prezzo inedito ed esclusivo, permettendo così agli stessi utenti di richiederla spendendo molto poco. Tutti hanno difatti la possibilità di accedere ad un bundle assolutamente invidiabile, anche presentando importanti limitazioni.

La prima cosa da sapere riguarda la possibilità di attivazione, ricordiamo infatti che la promo corrente non può in nessun modo essere richiesta da tutti, ma solamente da coloro che si ritrovano in una specifica condizione d’uscita da un MVNO o da Iliad, con contestuale portabilità del numero originario.

TIM è veramente fuori di testa con questi sconti

Da qualche settimana il podio di migliore offerta TIM è stato guadagnato dalla bellissima Power Supreme, una soluzione che può essere richiesta dagli uscenti da Iliad e MVNO, ad un prezzo finale di soli 7,99 euro al mese, con pagamento tramite credito residuo. La promo in oggetto viene proposta al pubblico con un bundle di tutto rispetto, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, poiché il cliente potrà godere di illimitati minuti e SMS che potranno essere utilizzati verso tutti, con l’aggiunta di 100 giga di traffico dati in 4G (e 8GB nell’Unione Europea), con velocità massima di navigazione a 150Mbps.

Gli utenti che invece volessero richiedere la promozione con addebito su conto corrente, potranno optare per la variante Easy, ha gli stessi prezzi ed il bundle di base, con 150 giga di traffico al posto dei suddetti 100.