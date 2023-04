Da qualche settimana è approdata ufficialmente su Netflix la seconda stagione di Sex Life. La serie tv ha riscosso un grande successo ma a quanto pare non ci sarà una continuazione. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso dello streaming ha confermato di aver cancellato ufficialmente la serie tv.

Sex Life, Netflix cancella la serie tv dopo soltanto due stagioni

Sex Life è una nota serie tv tratta dal romanzo 44 Chapters About 4 Men di BB Easton. Si vociferava da tempo che il colosso dello streaming Netflix avesse intenzione di cancellare la serie, e così è stato. Tutto ciò è avvenuto poi dopo le dichiarazioni dell’attrice protagonista Sarah Shahi, durante un’intervista rilasciata a Not Skinny Not Fat, podcast di Amanda Hirsch.

“Sicuramente non ho avuto il supporto su cui ho potuto contare durante la prima stagione, da parte delle persone coinvolte nella serie. È diventato qualcosa di molto diverso per me e non ho paura di dirlo”. A detta dell’attrice, durante le riprese della seconda stagione non tutto sarebbe andato per il verso giusto.

“Fa parte del mio lavoro. Non andrò sempre d’accordo con ogni regista. Non mi piacerà sempre quello che dovrò fare o dire, ma questo è il mio lavoro, renderlo comunque credibile. So che non lavorerò più per Netflix dopo quello che sto dicendo, ma non posso mentire”.

Insomma, Sex Life 3 non vedrà mai la luce. C’è da dire comunque che tempo fa, secondo le dichiarazioni riportare da The Sun, la serie tv è stata interrotta perché il finale della seconda stagione sembra concludere in maniera definitiva le vicende della protagonista Billie Connelly.