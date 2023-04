4G, una FALLA nella rete mette a rischio milioni di utenti

Oltre a tutti i vantaggi che la rete 4G ha generato negli anni e che continua a generare, ci sono anche delle problematiche. Ci sarebbe infatti una grave falla per quanto concerne la sicurezza che avrebbe colpito gli utenti dei principali gestori che operano in Italia. Si tratta di una falla che permette ai truffatori di poter accedere ai dati sensibili degli utenti.

Grave falla di sicurezza nella rete 4G: ecco come funziona

La falla in questione che andrebbe ad attanagliare la rete 4G sarebbe presente in tre dei protocolli che si trovano alla base della rete stessa. Questi vanno a riguardare la disconnessione, la connessione e ovviamente anche lo scambio dei dati. In questo caso quindi ecco qual è il pericolo: tutti coloro che si servono della rete 4G, ovvero circa l’84% della popolazione mondiale, possono vedere i propri dati finire nelle mani altrui.

La falla va dunque a riguardare il firewall delegato per il controllo per tutti gli accessi alle antenne, il quale può essere modificato per offrire a chiunque la possibilità di entrare all’interno del network utilizzando delle piattaforme terze. I ricercatori di AlterAttack si sono accorti di tutto questo denominando la falla, o meglio il bug, aLTEr Attack.

Chiunque quindi potrebbe spiare la navigazione di un utente riuscendosi ad inserire nelle comunicazioni tra il provider e l’host. Ovviamente a rischio ci sono anche i dati delle carte di credito così come le password di tutti gli account personali. Sappiate dunque che il vostro smartphone non è di certo il posto più sicuro dove nascondere i vostri file più importanti.