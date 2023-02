Lo usiamo praticamente tutti giorni, ma sarebbe meglio starne attenti. Di cosa stiamo parlando? Della rete 4G, la quale sembra non essere così sicura come si dice. A quanto pare, ha in sé delle problematiche decisamente preponderanti per l’uso e il consumo degli utenti in tutto il globo. In più, non c’è ancora una presenza importante del 5G, dunque la problematica diventa ancora più grave.

In seguito al suo lancio avvenuto nel 2010, la rete ha fatto una continua crescita negli anni, fino a una stabilizzazione come linea principale in sostituzione del famoso 3G. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che la situazione potrebbe peggiorare di giorno in giorno. Scopriamo subito di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: il motivo per cui questa rete mette seriamente a rischio la nostra privacy

Questo roboante errore all’interno del sistema 4G porta a una problematica: il mettere definitivamente al repentaglio la nostra privacy. Una situazione spiacevole che ha a che fare con l’accesso alle comunicazioni che accadono tra provider e host. Così facendo, i malintenzionati rubano tutte le informazioni che transitano in rete sia in entrate che in uscita.

Nei casi più sfortunati, tra queste informazioni “di passaggio” potrebbe trovarsi i dati sensibili della vittima. Successivamente, fare accesso ai nostri dati personali e ancor peggio al nostro conto corrente sarà più che semplice per un utente esperto. In più, dopo che gli hacker avranno fatto l’accesso ai nostri account, non passerà molto tempo prima che ce li sottraggano.

Come si può risolvere la problematica in maniera definitiva? Attualmente non c’è una vera e propria soluzione che risolva permanentemente la problematica. L’unica vera speranza è che il 5G si espanda nel minor tempo possibile in tutto il mondo così da abbandonare il 4G per sempre.