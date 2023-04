Expert non vuole essere assolutamente seconda a nessuno, per questo motivo ha deciso di presentare al pubblico una campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prodotti in fortissima promozione, dai prezzi sempre più bassi in esclusiva assoluta.

Come sempre quando vi parliamo di Expert, è da notare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei singoli negozi, senza differenze relative a soci di appartenenza o simili, oppure è possibile collegarsi all’e-commerce, dove trovare gli stessi identici prezzi, conditi però con la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, le migliori occasioni sono disponibili per tutti

I prezzi bassi che potete trovare da Expert sono attualmente disponibili per tutti fino al 12 aprile, con occasioni che spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, anche se focalizzano la propria attenzione più che altro nella fascia intermedia della telefonia mobile.

I modelli attualmente in promozione hanno un prezzo che non supera i 500 euro, richiesti ad esempio per l’acquisto di Oppo Reno8, ma proponendo comunque svariate alternative per tutti coloro che invece non vorranno spendere più di 399 euro. Entro tale spesa si possono incrociare anche i vari Realme 9i, Realme 9, Redmi Note 12, Galaxy 34, Honor X8a, TCL 30Se, Galaxy A33 e similari.

Se volete ricorrere all’acquisto di uno dei prodotti selezionati dovete recarvi in negozio o sul sito ufficiale, per i dettagli più precisi vi invitiamo ad aprire il volantino sottostante.