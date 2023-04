Alexa, se avete bisogno di sorridere vi consigliamo di farle queste domande

Oggi non hai proprio nulla da fare e ti stai annoiando così tanto da iniziare a pensare di intraprendere una conversazione con Alexa? Ci dispiace molto. Per far si' che la noia venga meno, vi consigliamo 50 domande simpatiche da porre all'intelligenza artificiale.