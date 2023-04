I collegamenti M3u 2023 sono un ottimo modo per trarre vantaggio dalla visione della TV. Invece di utilizzare l’antenno o il satellitare, puoi accedere a qualsiasi programma TV, film o serie, streaming di giochi sportivi, attenendoti facilmente a un semplice URL. Internet ha reso l’esperienza televisiva semplice e divertente.

Se sei un fanatico dello sport, puoi sempre tenere traccia di tutti i tuoi giochi preferiti e per questo hai solo bisogno di una connessione Internet. Puoi scaricare infatti la playlist m3u dei link iptv gratuiti, basta cercare su google.

Ecco come scaricare l’app

L’utilizzo di una smart TV è assolutamente consigliato in questo caso, perchè bisognerà scaricare un’app capace di gestire queste liste m3u. Puoi scaricare gratis app come IPTV Smarters Pro che ti consente di eseguire elenchi m3u su telefoni, tablet o TV Android.

Per gli utenti Windows, basterà usare VLC media player, una delle opzioni migliori, in quanto è un ottimo software e molto semplice da usare anche per i neofiti.

L’accesso gratuito e il download gratuito di queste liste è indiscutibile, ma proprio per questo alcune potrebbero non essere aggiornate. Ma potrai sempre cercare nuove liste in qualsiasi momento, o aspettare che aggiornino quella che stai utilizzando al momento.

Per cercare delle liste funzionanti che siano aggiornate, basterà cercare su Google: liste italiane m3u gratis, e usciranno molti blog e siti che daranno la possibilità di scaricare questi elenchi.

Anche Windows, iMac, iPad, Macbook Pro, così come Freesat V8, Duosat, Wondershare, Linux e Ubuntu, ecc., possono eseguire queste liste IPTV.