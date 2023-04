Euronics ha recentemente reso disponibile un volantino che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la migliore soluzione con la quale interfacciarsi, nell’ottica di riuscire sempre a mettere le mani sui migliori prodotti di tecnologia, al giusto prezzo finale di vendita.

Tutti i nuovi dispositivi in offerta sono disponibili nei negozi fisici, in questo modo sarà possibile accedervi indistintamente dalla provenienza territoriale, basterà recarsi personalmente presso il punto più vicino alla propria residenza, per riuscire in egual misura a risparmiare al massimo. I prodotti sono tutti commercializzati con la solita garanzia di 2 anni, affiancata comunque dalla variante no brand, nel caso in cui parlassimo di telefonia mobile.

Euronics, le follie di Pasqua vi lasceranno a bocca aperta

Le occasioni disponibili in casa Euronics vanno a coinvolgere un numero impressionante di prodotti, tra questi spiccano chiaramente gli smartphone di ultima (o penultima) generazione, quali risultano essere capitanati dal bellissimo Samsung Galaxy S22, oggi disponibile all’acquisto a soli 599 euro. Stessa sorte per un modello decisamente più recente, quale è Apple iPhone 14, oggi disponibile a 869 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Osservando invece da vicino la fascia più bassa della telefonia mobile, la scelta non può che ricadere su uno a scelta tra i vari modelli in vendita a non più di 400 euro, tra i quali spiccano Galaxy A53 a 369 euro, Motorola Edge 30 Neo a 299 euro, Galaxy A33 a 299 euro, Galaxy A23 a 279 euro, per finire con il Moto G13 di Motorola, disponibile all’acquisto a 169 euro.