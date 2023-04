Euronics da lontano pare essere assolutamente invincibile, proprio perché in questi giorni è stata in grado di mettere a disposizione degli utenti una spettacolare campagna promozionale, arricchita con prezzi sempre più bassi ed economici, con i quali confrontarsi sull’intero territorio nazionale.

Per una volta il volantino non è attivo solamente in specifici punti vendita, ma globalmente in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere tranquillamente completati dovunque si voglia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo o differenze nella spesa finale da sostenere. Gli utenti che vorranno acquistare, potranno anche fare affidamento sulla garanzia di 24 mesi e la variante no brand.

Euronics, le offerte sono invidiabili, ecco tutti gli sconti

I prezzi che Euronics ha deciso di attivare proprio in questi giorni sono tra i migliori del periodo, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di qualità, non appartenenti al segmento più richiesto, ovvero quello degli smartphone. La campagna promozionale attualmente disponibile prende il nome di Speciale Piccoli elettrodomestici, e comprende al proprio interno elementi legati al mondo dell’aspirazione e di tutti quei dispositivi che migliorano la nostra vita quotidiana.

Le occasioni si sprecano, infatti già in prima pagina notiamo la possibilità di acquistare il bellissimo Dyson V8 Absolute, proposto al pubblico alla modica cifra di 299 euro, oppure non volendo muovere un muscolo, la scelta potrebbe ricadere sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i7, il cui prezzo finale non supera i 459 euro. Ovviamente sono disponibili anche tanti altri prodotti ugualmente interessanti, legati ad esempio a ferri da stiro e similari, ma se volete scoprirli da vicino, consigliamo l’apertura delle pagine sottostanti.