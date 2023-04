Test psicologico, la scelta di un omino tra questi rivelerà molto di te

In soli due minuti, il test psicologico creato dallo psicologo Pip Wilson può rivelare informazioni sul vostro stato emotivo e carattere. Inizialmente fu progettato per esaminare le interazioni tra bambini delle scuole elementari inglesi, ma poi si è dimostrato efficace anche per gli adulti.

Test psicologico: scegli un personaggio e scopriremo cosa senti

Come dicevamo un attimo fa, questo test può aiutare a comprendere il proprio stato emotivo e la propria posizione all’interno di un gruppo o della società. Basta osservare un albero con vari personaggi e scegliere quello che vi rappresenta di più.

Indice dei personaggi: