Test psicologico, scegliendo un aquilone scoprirai quali sono i tuoi conflitti

L’aquilone è un simbolo estremamente evocativo. Molte persone ne hanno costruito o fatto volare uno durante l’infanzia, oppure lo hanno osservato da lontano. Si tratta di un giocattolo semplice e leggero, ma al tempo stesso riesce a suscitare stupore e ammirazione in chi lo guarda. Per un adulto, osservarlo significa tornare indietro nel tempo, rivivere l’infanzia, la libertà e il desiderio di leggerezza. Tuttavia, la libertà non è innata, ma una conquista che può essere dolorosa, poiché ci costringe ad affrontare le nostre verità più profonde e a superare le difficoltà del passato. A tal proposito, quale di questi sceglieresti? La risposta indicherà i tuoi conflitti interiori e il modo in cui risolverli.

Test psicologico: che rapporto hai con il passato?

Molti vivono il presente ancora prigionieri del passato, trascinandosi dietro il dolore. Con un test psicologico basato sull’osservazione di sei diversi aquiloni, possiamo esplorare la tua dimensione passata e come essa risuona nel presente. Ognuno di questi ha caratteristiche specifiche e la tua scelta può rivelare qualcosa di te. Vediamo i sei profili: