Un nuovo enigma fresco fresco per il nostro grande seguito di appassionati di indovinelli e di illusioni ottiche, coinvolgente un gladiatore dell’Antica Roma, trovatosi nell’arena più famosa della storia, ma privato della sua arma, elemento fondamentale per difendersi dai numerosi pericoli ed insidie che lo circondano. Riuscirete a ritrovarla, salvandogli la vita?

L’illusione ottica è stata creata da Jagran Josh, rappresenta uno splendido esempio di prova visiva legata alla percezione da parte del soggetto, in altre parole non è composta da parole ripetute o grafiche arzigogolate, ma da un semplice disegno, in perfetto stile cartoon, che spinge l’utente a cercare un soggetto nascosto all’interno dello stesso.

Illusione Ottica, quanti di voi salvano il soldato?

Nel titolo abbiamo parlato di salvare la vita al soldato per il semplice fatto che il povero gladiatore, privato dalla sua arma, si troverebbe a combattere a mani nude contro i nemici ed i vari animali. Ora spetta a voi aiutarlo nella sopravvivenza, quanti ci riescono?

Se siete arrivati a leggere questo paragrafo, senza essere riusciti a risolvere l’enigma, sappiate che appena sotto vi proporremo un piccolo spoiler, quindi fermatevi subito prima di rovinarvi la sorpresa finale. Bene, volete un piccolo suggerimento? per non servirvela su un piatto d’argento vi diciamo solo una cosa: prestate particolare attenzione a dove mettete i piedi.

A buon intenditore poche parole, anche se siamo convinti che dopo questo piccolo aiutino, molti di voi saranno stati in grado di raggiungere la soluzione finale.